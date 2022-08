Rimini Calcio, ecco l'anteprima delle nuove maglie

Sport

Rimini

| 21:52 - 16 Agosto 2022

Le nuove maglie del Rimini Calcio.



Questa sera (martedì 16 agosto) il ristorante Frontemare ha ospitato la presentazione ufficiale del Rimini. Per l'occasione, attraverso un video, sono state svelate anche le nuove maglie griffate Macron. Non ancora pronte materialmente, ma sono stati mostrati i bozzetti.



Come già avvenuto nella passata stagione, non sono divise da catalogo, ma preparate esclusivamente per la società di via XX settembre 1870. La prima maglia è una versione "custom" del template Sierra, arricchito dai tradizionali quattro scacchi biancorossi e da losanghe nelle quali sono inseriti i loghi dello sponsor tecnico. Anche la terza maglia, azzurra, ha come base lo stesso template, con rifiniture biancorosse nei polsini e nel colletto.



Torna come seconda maglia invece la divisa nera, con banda orizzontale biancorossa, polsini bianchi spezzati da una striscia rossa.