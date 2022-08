Lettori: immondizia buttata a terra a Corpolò

Attualità

Rimini

| 19:30 - 16 Agosto 2022

"Buongiorno, scrivo da Corpolò per fare segnalazione per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti in Via Baracchi 10. La carta non viene svuotata quasi da una settimana, vetro idem, tutto l'immondizia è per terra, allego foto. Oltre questo l'apertura dei bidoni sono rotti in continuazione o una o l'altra. Quando passano con la spazzatrice, non puliscono mai in mezzo ai bidoni. Noi paghiamo 350€ all'anno per il servizio che è vergognoso è vale a nulla. Vi chiedo di risolvere questo problema prima possibile". Jonathan Tortora