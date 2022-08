Rimini: ruba una bici, poi tenta la 'doppietta' con un'auto. Arrestato

Cronaca

Rimini

| 18:56 - 16 Agosto 2022

Foto di repertorio.



Questa mattina (martedì 16 agosto) un 22enne del Gambia è stato arrestato a Rimini, per le ipotesi di reato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Intorno alle 8.40, il giovane ha cercato di introdursi in una banca in viale XXIII Settembre 1845, senza riuscirci, per poi spostare la sua attenzione su un negozio nel quale ha rubato una bicicletta. La Polizia lo ha sorpreso mentre, abbandonata la bicicletta, stava armeggiando all'interno di un'automobile parcheggiata nel piazzale. Invitato a uscire dall'abitacolo della vettura, il 22enne ha reagito aggredendo gli agenti con calci e pugni. Sul capo del giovane pendeva inoltre un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare personale, datata 13 agosto scorso: dopo il processo per direttissima, è stato portato al carcere dei Casetti di Rimini.