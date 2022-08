Calcio, Victor San Marino: alla presentazione Rocco Siffredi e la moglie Rozsa special guest

Sport

Repubblica San Marino

18:40 - 16 Agosto 2022

Alla presentazione del Victor San Marino, in programma sabato 20 agosto all’Atlante Shopping Center di Dogana (Repubblica di San Marino), saranno presenti due ospiti di livello internazionale: Rocco Siffredi e la moglie Rozsa Tassi.



A garantire la presenza del Rocco nazionale sul Titano è un nuovo sponsor del Victor, ossia la società sammarinese Agorà Srl di Libero Papagni, che gestisce l’immagine e il nome di Rocco per la commercializzazione delle bevande con il suo nome (l'energy drink Rocco e i vini di Le Cantine di Rocco).



Rocco e la moglie Rozsa saranno presenti all’Atlante per salutare non solo la squadra che rappresenterà la Repubblica di San Marino nel Campionato italiano di Eccellenza ma anche i fan presenti. La serata inizierà alle ore 19 con aperitivo e musica dal vivo della band Energy Dancin’.



Importante anche la presenza dei rappresentanti della Associazione sammarinese per la lotta contro le leucemie e le emopatie maligne (Aslem), con la quale la Victor San Marino collaborerà durante l’anno nella campagna di sensibilizzazione e sostegno alle donazioni del midollo osseo.