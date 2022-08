Furti, truffe, droga e ubriachi violenti: maxi lavoro per la Gendarmeria sammarinese

Cronaca

Repubblica San Marino

| 15:57 - 16 Agosto 2022

Foto di repertorio.



Tempo di bilanci estivi anche per la Gendarmeria di San Marino, che nelle ultime ore è intervenuta in un'abitazione in cui era scoppiata una lite. Qui è stata scoperta della droga, 14 grammi di marijuana, hashish e cocaina, che sono costati una denuncia a una giovane.



Ad agosto una persona è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, mentre altre due, in stato di alterazione psicofisica, per abuso di alcol, sono state denunciate per violenza o minaccia contro l'autorità e offesa a pubblico ufficiale. In particolare uno dei due, un uomo, ha seminato lo scompiglio in un noto locale di San Marino, costringendo il titolare a chiamare la Gendarmeria.



Nell'ambito della lotta a furti e truffe, la Gendarmeria a fine luglio ha fermato un giovane di nazionalità cilena, che aveva rubato in uno dei centri commerciali di San Marino. Due uomini italiani sono stati invece denunciati per truffa, dopo aver sottratto a una ditta sammarinese 20.000 euro di materiale, trasportato a bordo di un Fiat Iveco.