Elezioni, per Andrea Gnassi futuro in Parlamento nelle prossime elezioni

Attualità

Rimini

| 14:29 - 16 Agosto 2022



Alle prossime elezioni amministrative, in casa Partito Democratico, il territorio riminese sarà rappresentato da Andrea Gnassi, ex sindaco di Rimini, capolista del Collegio Proporzionale Romagna e Ferrara e del Collegio Uninominale provincia di Rimini. In pratica l'elezione nel Parlamento di Gnassi è quasi certa, anche in caso di sconfitta nel Collegio Uninominale. Niente da fare invece per Emma Petitti, anche a causa della riduzione dei parlamentari e per la volontà del Pd di non candidare consiglieri regionali in carica.



Soddisfatto il segretario provinciale del Pd Rimini, Filippo Sacchetti, che in questo riconoscimento vede "il frutto di un lavoro portato avanti negli ultimi anni, che ci ha permesso di riconfermarci al governo di Rimini e di riconquistare Riccione e Cattolica sulla base di proposte politiche credibili, di coalizioni larghe e candidati preparati"; inoltre, aggiunge Sacchetti, la candidatura di Gnassi è destinata a "riportare Rimini al vertice della Romagna con una nuova rappresentanza in Parlamento dopo 5 anni di assenza".



Su Gnassi, Sacchetti evidenzia: "nei 10 anni da sindaco, meglio di ogni altro ha saputo interpretare questa sfida e questa visione della politica come aggregatrice delle forze più innovative per cambiare le città. La sua candidatura a rappresentare la Romagna è dunque non solo un premio al suo impegno ma soprattutto il senso di quello che può e deve essere il contributo dei nostri territori alla costruzione di un Paese più giusto e moderno".