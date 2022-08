Attualità

Coriano

| 14:21 - 16 Agosto 2022

Il brindisi per la centenaria Augusta Mazza.



Coriano in festa per Augusta Mazza, che proprio il giorno di Ferragosto ha compiuto 100 anni. A festeggiarla, oltre a parenti e amici, anche l'amministrazione comunale, rappresentata dalla vicesindaca Domenica Spinelli e dal consigliere Primiano Rosa.



“Piacevole mattinata di ferragosto con Augusta e la sua bellissima famiglia. - le parole di Domenica Spinelli - Circondata dall'affetto di tutti ha raccontato la sua storia di vita esempio per le generazioni attuali".