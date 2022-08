Ferragosto, tra Rimini e Riccione nel weekend 12 arresti e 45 denunce

Cronaca

Rimini

| 14:07 - 16 Agosto 2022

Controlli della Polizia (foto di repertorio).



Dalla Questura di Rimini trapela soddisfazione per i risultati delle attività del weekend, che hanno permesso di far trascorrere a cittadini e turisti un ferragosto tranquillo. Assicurare il divertimento in piena sicurezza è stato l’obiettivo del Questore di Rimini, che ha calibrato i dispostivi di controllo su un doppio piano operativo: il primo dedicato ai servizi di ordine pubblico, con decine di operatori a vigilare su eventi e spettacoli, come la Rimini Beach Arena, il secondo con un dispositivo mobile interforze che, sotto la direzione di un funzionario di Polizia, ha affiancato e dato sostegno ai servizi di controllo del territorio, con un occhio di riguardo per le stazioni ferroviarie di Rimini e Riccione, in cui sono transitati tanti giovani: 2100 quelli identificati e sottoposti ad accertamenti.



Per pattugliare in modo più capillare possibile il territorio, sabato (14 agosto) e domenica (15 agosto) le forze dell'ordine sono state supportate dall'alto dal Reparto Volo della Polizia di Bologna, che si è occupato in particolar modo della zona del lungomare.



Sulle strade sono stati controllati 677 veicoli, con 157 infrazioni al codice della strada rilevate e 20 patenti di guida ritirate. In totale, i controlli di Polizia e Carabinieri, hanno portato a 12 arresti e 45 denunce.



"Un grande impegno e un bilancio positivo che altro non è che il risultato di uno sforzo sinergico tra Forze di Polizia e Istituzioni per garantire il bene primario della sicurezza.

I controlli straordinari del territorio strutturati con dispositivi modulari, iniziati già da metà giugno, continueranno fino al 30 agosto", commenta il Questore di Rimini Rossana Lavezzaro