Pennabilli, auto finisce giù dalla scalinata nella piazza del Comune

Attualità

Pennabilli

| 13:11 - 16 Agosto 2022

La Jeep coinvolta nel curioso episodio.

Ha destato molta curiosità un’auto precipitata giù dalle scale della piazza del Comune di Pennabilli (Piazza Montefeltro) dopo essersi messa in movimento da sola dal posteggio in cui era stata parcheggiata. E’ accaduto nella tarda mattinata di martedì 16 agosto. Il proprietario della Jeep, molto probabilmente, si è dimenticato di tirare il freno a mano e di inserire la marcia. A quel punto, l’auto ha iniziato a muoversi fino a scendere gli scalini, fermandosi dopo qualche metro e rimanendo incastrata lungo la discesa. Per fortuna nessuno si è fatto male e non ci sono stati danni, ma l’episodio ha creato tanta curiosità tra le persone. Sul posto è intervenuto anche il Sindaco di Pennabilli Mauro Giannini. L'auto è stata prontamente recuperata grazie all'intervento di un trattore che l'ha riportata "sulla terra ferma".