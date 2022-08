Dopo Ferragosto, ecco gli eventi di Rimini. Torna il Meeting

Eventi

Rimini

| 13:07 - 16 Agosto 2022

Giovanni Sollima, guest star del concerto dell'Orchestra Giovanile Sinopoli.





Archiviato il Ferragosto, l’estate riminese si prepara ad un'altra settimana ricca di appuntamenti. Riflettori sul Meeting per l’amicizia fra i popoli (20 al 25 agosto), crocevia di testimonianze ed esperienze di diversa provenienza culturale. Protagonista sarà ancora una volta la musica con l’arrivo al Teatro Galli dell’Orchestra Giovanile Sinopoli, il concerto di cinquanta giovanissimi musicisti per la Sezione della Sagra Musicale Malatestiana dedicata alla musica e ai giovani.



Non mancano gli appuntamenti in centro storico, con la sfilata/performance dello stilista Simon Cracker riaccende i riflettori in piazza Malatesta e Le città visibili, la rassegna teatrale e musicale estiva a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei, che inizia con un happening di 12 ore che trasforma Rimini in una città-romanzo, diventando palcoscenico reale per quei personaggi, quelle storie, quelle atmosfere raccontate da Tondelli in “Rimini”.



Tra gli appuntamenti delle prossime settimane anche la Sagra Musicale Malatestiana, la musica al Rimini Beach Arena con Memorabilia on the beach (20 agosto), Balamondo World Music Festival per la Notte del Liscio edizione 2022 (2 - 3 settembre), il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (2 - 4 settembre), P.assaggi di vino (2-3-4 settembre), Giardini d’autore – edizione autunnale (16 - 18 settembre).



IN EVIDENZA



Venerdì 19 agosto 2022

piazza Malatesta - Rimini centro storico

Genderful - Corpi/Identità

Moda e danza esaltano la libertà del corpo: la sfilata/performance dello stilista Simon Cracker riaccende i riflettori in piazza Malatesta

Nella splendida cornice di Castel Sismondo, in piazza Malatesta, una Sfilata/Performance del brand Simon Cracker disegnato da Simone Botte, la coreografia di Claudio Gasparotto e la direzione artistica di Angela Piegari in collaborazione con l’Associazione Culturale Cambia-Menti, Movimento Centrale-Danza&Teatro, l’Associazione DireUomo-Spazio/Ascolto uomini maltrattanti, con il patrocinio del Comune di Rimini, del Comune di Santarcangelo e del sostegno della Regione Emilia-Romagna.

L'evento, fa parte del progetto Genderful-Corpi/Identità e nasce dalla considerazione che nella società contemporanea l’identità di genere sia sempre più “fluttuante”. Attraverso la danza e gli abiti dello stilista, tra effetti di luce e suoni, si assiste all’avvicendarsi di corpi e abiti come strumenti di libertà, dove non esistono limiti di età, taglia, di maschile o femminile.

Il progetto nasce per affrontare il tema della nozione di genere e quello delle pari opportunità. Ore 21.30 Info: www.facebook.com/GenderfulRimini



da sabato 20 a giovedì 25 agosto 2022

Fiera di Rimini, via Emilia, 155 – Rimini

Meeting per l'amicizia fra i popoli

Una passione per l'uomo

Festival estivo di incontri, mostre, musica e spettacoli, il Meeting di Rimini è una manifestazione dal carattere marcatamente internazionale, un crocevia di testimonianze ed esperienze di diversa provenienza culturale, avvenimento unico nel panorama mondiale, che affronta temi cruciali, nel libero e aperto dialogo con le personalità più interessanti della cultura, della politica e della fede.

La 43a edizione, dal titolo “Una passione per l’uomo”, propone un manifesto che mette al centro l'uomo in una realtà difficile da decifrare, perché la sfida di come si fa a vivere tocca tutti e il coraggio di mettersi in gioco, la necessità di costruire relazioni autentiche, sono gli elementi decisivi per non soccombere.

Inaugura questa nuova edizione del Meeting una nuova produzione teatrale dal titolo “Liberi tutti!”, ispirata ad uno dei preziosi testi teatrali di G.K. Chesterton, “La Sorpresa”, che sarà seguita da un ricco programma di spettacoli che si svolgeranno dal 20 al 25 agosto anche in centro storico al Teatro Galli e alla Corte degli Agostiniani, dove, in collaborazione con la rassegna cinematografica 'Cinema sotto le stelle' a cura della Cineteca, propone una serie di film per tre serate.

Torna anche quest'anno il Meeting Music Contest, l’evento che nasce dalla sinergia tra Meeting Rimini e il Mei-Meeting delle Etichette indipendenti di Faenza, un concorso musicale dedicato alla Canzone d’Autore rivolto a giovani artisti e band, che si conclude il 24 agosto al Teatro Galli, con una serata condotta da Lorenzo Baglioni.

Orario: 10.30 - 24.00

Ingresso: gratuito eccetto alcuni spettacoli

Info: meeting@meetingrimini.org - www.meetingrimini.org



sabato 20 agosto 2022

Rimini Beach Arena, via Principe di Piemonte, 56/62 - Rimini Miramare

Memorabilia on the beach

Musica techno e lo storico format musicale del Cocoricò si sposta nel pomeriggio di sabato 20 agosto alla Rimini Beach Arena. Sul PCP aka Marc Acardipane, Jam El Mar, Tomcraft, Cirillo, Saccoman, Ricci Jr, Principe Maurice, Federica Babydoll

Un grande evento techno con ospiti che hanno contribuito alla fama della discoteca di Riccione.

Orario: dalle ore 18.00. Ingresso GRATUITO. Info: 335 5645740

www.riminibeacharena.com



sabato 20 agosto 2022

Vergiano di Rimini, Parco degli Artisti Via Marecchiese 387

Comedy Park con Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi

Un tributo alla comicità della Romagna, con due grandi fantasisti del cabaret: Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi, due talenti comici dall’estro indiscutibile, per una serata tutta da ridere!

Biglietti su liveticket da 20 € e da 18 € + diritti prevendita, per informazioni tel. 3351207464.

Inizio spettacolo ore 21.00. Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini



domenica 21 agosto 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Sagra Musicale Malatestiana: Orchestra Giovanile Sinopoli

Sezione la musica e i giovani in collaborazione con Meeting Rimini

In collaborazione con il Meeting per l’Amicizia fra i Popoli, al Teatro Galli è proposto il concerto di cinquanta giovanissimi musicisti provenienti da esperienze formative costituite nei territori di diverse città italiane e raccolti in un’orchestra che ha scelto di intitolarsi al grande direttore Giuseppe Sinopoli. Sotto la guida di Carla Delfrate questa formazione affronta pagine di Mozart e Haydn con la partecipazione, come violoncello solista, di Giovanni Sollima, che ha accettato di essere coinvolto in questo importante progetto di formazione musicale.

Ore 21.30. Ingresso a pagamento

Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it - www.sagramusicalemalatestiana.it



domenica 21 agosto 2022

Rimini, sedi varie: Ala moderna del Museo, Ex – Cinema Astoria, Casina del Bosco (ex- opificio Beccadelli), Palazzo del Turismo, Casina dei matrimoni.

1985 - Apocalisse Tondelli

Happening di 12 ore che trasforma Rimini in una città-romanzo, diventando palcoscenico reale per quei personaggi, quelle storie, quelle atmosfere raccontate da Tondelli in “Rimini”. Luoghi come la spiaggia, la piazza, il Palazzo del Turismo, il vecchio Ospedalino, il cinema Astoria si trasformano in set per 12 ore circa, dalle 11 alle 23 e coinvolge attori, musicisti, scrittori e testimoni. Il pubblico, dotato di mappa, si costruisce il suo proprio percorso all’interno del labirinto narrativo, decidendo quando sostare, cosa evitare, dove dirigere il suo desiderio. Il progetto – una produzione Le città Visibili con il contributo del Ministero dei Beni Culturali e del Comune di Rimini, in collaborazione con Il palloncino Rosso – è ideato e realizzato da Tamara Balducci, con la regia di Teodoro Bonci del Bene.

Orario: 3 turni: 10.30-11.30-12.30 A pagamento (20 € in loco - 15 € on line)

Attenzione: l'appuntamento è sempre 10 minuti prima del turno, al Museo della Città di Rimini

Info: www.lecittavisibili.com/1985-apocalisse-tondelli/



dal 21 agosto all'11 settembre 2022

Sedi varie - Rimini centro storico

Le città visibili - X edizione 2022

Torna anche quest’anno la rassegna teatrale e musicale estiva a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei.

In decima edizione, le mante, custodi della saggezza dell'universo, guidano lo sguardo verso la bellezza delle arti, alla scoperta di una città che diventa palco itinerante di straordinari atti di esistenza.

Questʼanno, il Festival apre con ‘1985 Apocalisse Tondelli.’

A pagamento Info: www.lecittavisibili.com



Domenica 21 agosto 2022

spiaggia di Rimini, Bagno 89 Caldari

Rievocazione della pesca storica: la Tratta

In nome della salvaguardia delle tradizioni locali, sulla spiaggia riminese ogni anno viene riproposta una esibizione pratica dell'antica tecnica di pesca, dall'Associazione 'Rimini per tutti onlus', a cui tutti possono partecipare per rivivere l'antica tradizione della pesca.

Pratica in uso fino agli anni 50 del secolo scorso, prevedeva l'uso di una grande rete che da un lato doveva strisciare sul fondo con l'ausilio di piombi, mentre l'altro lato, teso verso la superficie, veniva dotato di galleggianti (sugheri). Inoltre, mentre un capo restava fissato sulla battigia, l'altro capo, con l'aiuto di una piccola barca veniva portato in acqua creando un ampio semicerchio, sino a tornare a terra. A questo punto, i pescatori, immersi nell'acqua in due file distinte, iniziavano a recuperare le due cime, e legandosi in vita il crocco (e' croc), tiravano a terra la rete che, strisciando sul fondale, intrappolava il pesce rimasto all'interno del semicerchio.

Chi desiderasse diventare pescatore per un giorno e rivivere l'antica tradizione della ‘tratta’ non deve fare altro che presentarsi in spiaggia domenica 21 agosto, al mattino, per preparare la calata (ore 10) e partecipare al ritiro delle reti. Al termine della rievocazione gli organizzatori offrono, a tutti coloro che partecipano alla rievocazione, una degustazione di pesce azzurro arrostito sulla brace secondo l'antica tradizione riminese, con piadina e vino di Romagna (11.30 circa).

Gli ultimi appuntamenti si terranno nelle seguenti giornate:

- il 4 settembre al Bagno 68 (zona Lagomaggio). Ritrovo ore 15.00

- il 18 settembre al Bagno 106/b di Rivazzurra Cocobeach. Ritrovo ore 14.00

Partecipazione libera.



lunedì 22 agosto 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Meeting Rimini: Leonardo e Michelangelo, due passioni per l'uomo

Lezione/spettacolo di Roberto Mercadini alla scoperta di due uomini straordinari ma, soprattutto, di due straordinari modi di amare gli esseri umani: Leonardo e Michelangelo, i due geni più carismatici del Rinascimento.

Diversissimi e opposti in tutto. Eppure entrambi hanno amato l’essere umano, ciascuno dalla sua personale prospettiva.

Ore 21.30 Ingresso a pagamento.

Info: www.meetingrimini.org/edizioni/edizione-2022/programma-2022/



martedì 23 agosto 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Anche i santi hanno i brufoli

Spettacolo teatrale nell'ambito del Meeting di e con Giovanni Scifoni

Un racconto giullaresco dove l’attore e scrittore Giovanni Scifoni, accompagnato dai musicisti Davide Vaccari e Maurizio Picchiò, con il linguaggio divertente che lo contraddistingue, riporta ai giorni nostri le vicende dei santi del passato: San Giovanni Bosco, Sant’Agostino, San Giovanni di Dio, Santa Francesca Romana.

Ore 21.30 Ingresso a pagamento.

Info: www.meetingrimini.org/edizioni/edizione-2022/programma-2022/