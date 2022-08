Ferragosto a Rimini da tutto esaurito. Continua a incantare lo show su Peter Pan

Attualità

| 13:03 - 16 Agosto 2022

Lo show su Peter Pani ai giardini di Castel Sismondo.



Centro storico di Rimini gremito e spiagge prese d’assalto nonostante il tempo incerto, in una cornice di festa, spensieratezza e magia. È la fotografia del lungo fine settimana di Ferragosto, il clou di una stagione estiva che continua a registrare numeri importanti, anche grazie all’innovativa proposta di eventi culturali e musicali.



Tra gli appuntamenti di punta del fine settimana ferragostano spicca Peter Pan e i Giardini di Kensington, la novità dell’estate 2022, che ha raccolto un successo di pubblico oltre le aspettative. Nelle 16 repliche andate in scena nelle otto giornate di programmazione, tra il 30 luglio e il 15 agosto, sono state circa 55 mila le persone che si sono ritrovate in piazza Malatesta per assistere allo spettacolo di coreografie volanti, immagini, musica e parole appositamente creato per Rimini da FestiGroup, con la regia di Monica Maimone. Un evento unico, che ha consentito anche a migliaia di persone a scoprire una parte della rinnovata offerta culturale della città: circa 12 mila infatti i turisti e riminesi che hanno varcato la soglia di Museo Fellini, Part e Teatro Galli grazie alle aperture serali a ingresso gratuito organizzate nelle giornate di spettacolo. Il centro storico ha regalato un colpo d’occhio straordinario, confermando l’outdoor del Museo Fellini come una ‘quinta naturale’ per eventi e narrazioni spettacolari. A trainare il successo di Peter Pan anche l’ottima risposta ottenuta dai contenuti pubblicati sui canali social del Comune di Rimini: un “passaparola 2.0” che sulla pagina Facebook dell’ente ha consentito di raggiungere un pubblico di quasi 334mila persone, tra post con foto e video.



Successo anche per gli eventi musicali della Rimini Beach Arena, oltre alle molteplici iniziative organizzate dagli operatori turistici privati.