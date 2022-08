Cattolica: a ferragosto in mare arrivano i Babbi Natale, per promuovere gli eventi invernali

Attualità

Cattolica

| 12:48 - 16 Agosto 2022

Babbi Natale a Cattolica per il giorno di Ferragosto.



Anche a Cattolica il giorno di Ferragosto è stata occasione per promuovere gli eventi natalizi. La Publiphono, dopo gli auguri della sindaca Franca Foronchi, ha diffuso lo spot con la voce della “Regina di ghiaccio” che invitava a trascorrere le proprie vacanze a Cattolica anche per la fine dell’anno. Tra la curiosità di grandi e piccini, in acqua sono letteralmente “spuntati” decine di babbi Natale in Sup che, tra applausi, sorrisi ed auguri, hanno coinvolto i bagnanti e sottolineato il messaggio d’accoglienza anche per dicembre.



La serata di ferragosto è stata caratterizzata dallo show di fuochi d'artificio, in sinergia con il comune di Gabicce. Dal mare tanti cittadini e turisti si sono così riversati in centro, in strada e nei locali, fino al porto per assistere allo spettacolo pirotecnico.



La sindaca Foronchi traccia un bilancio più che positivo:“Tantissime occasioni di svago e tanta voglia di socialità, la città ha accolto tutti nel migliore dei modi. Anche la serata con lo spettacolo dei fuochi d’artificio ha regalato emozioni con uno scenario raffinato e di grande effetto che ha sottolineato la collaborazione tra Cattolica e Gabicce nel segno dell’attrattività di un territorio unico. Tantissime persone hanno potuto godere della bellezza del nostro Porto canale in una estate in cui tutti i luoghi pubblici della città, a partire dalle nostre piazze, sono stati protagonisti”.