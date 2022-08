Solo cose belle, per il cinema in piazza a Viserba c'è il film dell'assessore Gianfreda

Eventi

Rimini

| 12:26 - 16 Agosto 2022

Solo cose belle.



Mercoledì 17 agosto, alle 21, per la rassegna di cinema all'aperto proposta dal Comitato Turistico, in piazza Pascoli a Viserba sarà proiettato ”Solo cose belle", film uscito nel 2019 con la regia di Kristian Gianfreda.



La storia nasce dalla lunga esperienza sul campo della Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da don Oreste Benzi e delle tante case famiglia dell'associazione che da anni lavorano per diffondere i valori dell'inclusione sociale e per combattere l'emarginazione.



Gran parte delle riprese sono state effettuate a San Giovanni in Marignano, e alcune scene a Rimini e Verucchio. Alle riprese e alla realizzazione hanno partecipato persone e realtà di accoglienza della Comunità Papa Giovanni XXIII.