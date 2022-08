Polisportiva San Lorenzo, dal 17 agosto allenamenti gratuiti per giovani calciatori

Sport

Riccione

| 12:23 - 16 Agosto 2022

Foto di repertorio.



Partono domani (mercoledì 17 agosto) gli allenamenti organizzati dalla Polisportiva San Lorenzo, gratuiti e aperti a tutti, sul campo in erba di via Bergamo a Riccione. Subito dopo Ferragosto si comincia l'attività il 17, 19, 22, 24 e 26 agosto. La partecipazione non prevede tesseramento, ma è sufficiente la visita medica. Il 1º turno, dalle 17 alle 18.30, sarà dedicato ai nati nel 2007/2008/2009/2010 e 2011; il 2º turno, dalle 18.30 alle 20 sarà per i 2012/2013/2014/2015/2016 e 2017.



Si tratta di sedute di tecnica, di attivazione motorio coordinativa, partitelle e divertimento per avvicinarsi all’inizio della nuova stagione. I ragazzi saranno raggruppati per annate vicine in base al numero dei presenti e seguiti da Matteo e Alessandro con i loro collaboratori.