Mostra i genitali sul lungomare, denunciato 29enne a Rimini

| 12:13 - 16 Agosto 2022

Si abbassa pantaloni e mutande sul lungomare a Rimini. L'episodio è accaduto nel weekend lungo di Ferragosto. Il protagonista è un 29enne che si trovava a Marina Centro quando sarebbe stato notato da alcuni passanti che hanno poi allertato i Carabinieri. Una volta sul posto i militari lo hanno controllato ed identificato. E' stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.



Durante il lungo weekend del 15 di agosto, i Carabinieri di Viserba hanno denunciato due venditori di prodotti etnici. Secondo quanto ricostruito i due avrebbero messo in vendita anche coltelli e tirapugni. Tutto è stato sequestrato. I due venditori sono stati denunciati per vendita di armi bianche.



Un nordafricano senza fissa dimora è stato identificato come colui che, nella sera del 14 agosto, aveva strappato una collana d'oro dal collo di un turista, spintonandolo prima di scappare.

Un 25enne nordafircano, senza fissa dimora, è stato denunciato. E' stato sorpreso mentre cercava di rubare una bici elettrica vicino ad una spiaggia a Miramare.



Un 33enne italiano ha rubato un borsello con 350 euro da sotto un ombrellone. Il turista straniero ha dato l'allarme. I Carabinieri hanno rintracciato il 33enne e restituito il maltolto al turista.



Un 35enne italiano, approfittando del momento di distrazione di un corriere, ha preso dal fugone il portafoglio con all'interno 250 euro. L'uomo è stato rintracciato dai Carabinieri.

Un nordafricano è stato bloccato dopo aver tentato di rubare una bici scassinando il lucchetto. E' stato trovato in possesso di una cesoia ed una trochese.

Due persone, di 30 e 33 anni, sono stati fermati e denunciati dopo aver rubato un profumo ed una maglietta da un negozio in centro a Rimini. Uno dei due inoltre, non ha rispettato il divieto di ritorno nel comune.