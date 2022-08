Cinema, la Vela illuminata a San Clemente con 'Un divano a Tunisi'

Eventi

San Clemente

| 10:24 - 16 Agosto 2022

Una scena del film.

La Vela Illuminata, la rassegna itinerante cinematografica, organizzata da Notorius Rimini Cineclub aps, con il sostegno di Regione Emilia Romagna ed Emilia Romagna Film Commission ed il contributo dei Comuni di Montegridolfo, San Clemente e Poggio Torriana, Coop. Cento Fiori Rimini e Associazione Società de Borg aps ed il patrocinio del Comune di Rimini, prosegue con il suo variegato cartellone di proiezioni all'aperto ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili (inizio alle ore 21.15).

Mercoledì 17 agosto la Vela ritorna a San Clemente in piazza Mazzini con il film Un divano a Tunisi di Manele Labidi Labbé con Golshifteh Farahani, Majd Mastoura Mastoura, Aïsha Ben Miled e Feryel Chammari.

Protagonista di questa brillante commedia è una giovane psicoanalista tunisina che ha abbandonato Parigi, dove ha studiato, per esercitare nella sua città, pur tra i paletti di una cultura che non digerisce la scelta della giovane e le teorie di Freud. Una commedia brillante sullo scontro tra due culture, con al centro una ragazza determinata a portare avanti il suo sogno, contro pregiudizi, imposizioni e boicottaggi.