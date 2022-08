Misano Piano Festival si conclude con un concerto ricordo di Aquiles Delle Vigne

Eventi

Misano Adriatico

| 15:25 - 15 Agosto 2022

Foto Froyen Nele.



Martedì 16 agosto si terrà l’ultimo appuntamento estivo con il Misano Piano Festival presso il Giardino e la Sala dei Ricevimenti del Ristorante Il Mulino di Misano Adriatico. Il concerto, intitolato Viaggio nell’intimo di un pianista, sarà dedicato alla memoria del Maestro Aquiles Delle Vigne, recentemente scomparso. La storia del MisanoPianoFestival è profondamente legata al Maestro argentino, che per oltre una decade ha tenuto le Masterclass di Alto Perfezionamento Pianistico organizzate dal Festival ed ha regalato al pubblico misanese concerti memorabili. Aquiles Delle Vigne ha ispirato generazioni di pianisti e saranno proprio due allievi del Maestro, Calogero Di Liberto e Ruben Micieli, divenuti ormai musicisti affermati, a giungere a Misano per omaggiarlo. I due artisti ci faranno ascoltare alcune tra le opere più celebri del repertorio romantico (Sonata op. 35 n. 2 di Chopin, Vallée d’Obermann e Mephisto Waltz di Liszt) mentre la voce di Enrico Battarra ci accompagnerà tra le pagine del libro del Maestro, “Viaggio nell’intimo di un pianista”, un commovente documentario del viaggio interiore di Aquiles Delle Vigne attraverso una vita di amore e dedizione per la Musica.

La serata sarà arricchita dalle degustazioni a cura del Ristorante Il Mulino.

L’ingresso all’evento è a pagamento e con prenotazione obbligatoria da effettuare telefonando all’Ufficio IAT di Misano Adriatico al numero 0541.615520.