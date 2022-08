Boato nella notte, esplode il bancomat: ladri in fuga

Cronaca

Repubblica San Marino

| 13:02 - 15 Agosto 2022

Bancomat esploso (foto di repertorio).



Nella notte tra sabato e domenica (13-14 agosto) ladri in azione alla filiale di Domagnano della Banca di San Marino. Ignoti malviventi hanno fatto esplodere il bancomat e sono scappati a bordo di un Renault Kangoo rosso con targa italiana, risultato rubato qualche giorno fa in Abruzzo. La gendarmeria ha ricostruito i movimenti del mezzo: i malviventi hanno lasciato San Marino passando dal confine di Torraccia. A quel punto avrebbero abbandonato il Kangoo per scappare a bordo di un'altra vettura. Il bottino è ancora da quantificare: la banca non ha subito danni all'interno e sarà aperta regolarmente domani (martedì 16 agosto).