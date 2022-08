Sport

Rimini

| 19:36 - 14 Agosto 2022

Gran finale per uno dei tornei giovanili più importanti del calendario regionale, la tappa del Tennis Club Viserba del circuito “Joma Junior Tour”. Firmano l’albo d’oro del torneo viserbese Carlotta Arginelli, Riccardo Sartori, Marco Giovagnoli, Diletta Sabbioni, Gabriele Sgroi, Sofia Cadar, Mattia Benedetti ed Anastasiya Lopatina.

Riccardo Sartori si è imposto nel tabellone Under 10 maschile. In finale il portacolori della Società Canottieri Nino Bixio di Piacenza ha battuto Mattia Vincenzi (Ct Cervia) per 6-3, 6-4.

Semifinali: Mattia Vincenzi-Alex Bertozzi 6-0, 6-1, Riccardo Sartori-Francesco Paganelli 7-5, 6-3.

Nell’Under 10 femminile successo di Carlotta Arginelli (Club La Meridiana Modena) in finale su Rachele Franchini (Galimberti Tennis Team) per 6-1, 6-2.

Semifinali: Carlotta Arginelli-Ioana Bala 6-3, 7-6, Rachele Franchini-Sara Sabatelli 6-1, 6-0.

Nell’Under 12 maschile vittoria del riminese Marco Giovagnoli, allievo della Ravenna Tennis Academy al Ct Zavaglia. Il portacolori del ha battuto in finale con un netto 6-0, 6-0 Lorenzo Ravaglia (Ct Massa Lombarda).

Semifinali: Marco Giovagnoli (n.1)-Giovanni Neri (n.5) 6-0, 6-0, Lorenzo Ravaglia (n.3)-Michele Tonti 6-3, 6-3.

Nell’Under 12 femminile la finale metteva di fronte deu portacolori del Tc Riccione: ha vinto Diletta Sabbioni su Lavinia Porisini per 7-5, 6-1.

Semifinali: Diletta Sabbioni (n.1)-Lisa Pierini 7-5, 6-1, Lavinia Porisini (n.2)-Gioia Bonomi (n.3) 6-0, 6-3.

Nell’Under 14 femminile tutto abbastanza facile per Sofia Cadar (Ct Massa) che in finale ha regolato 6-3, 6-3 Agnese Stagni (Mi.Ma Tennis Mare e Pineta Milano Marittima).

Semifinali: Sofia Cadar (n.1)-Iris Sartini 6-3, 6-3, Agnese Stagni (n.2)-Sofia Baldani 6-3, 6-0.

Nell’Under 14 maschile Gabriele Sgroi (Ct Gambettola) ha regolato in finale per 7-6, 6-3 Beniamino Savini (Tc Ippodromo), il favorito della vigilia.

Semifinali: Beniamino Savini (n.1)-Amedeo De Checchi (n.4) 6-3, 6-2, Gabriele Sgroi (n.2)-Enea Vinetti (n.3) 6-4, 6-1.

Nell’Under 16 maschile sul gradino più alto del podio sale Mattia Benedetti (Tc Faenza) che in finale batte Edoardo Vignali (At Subbiano) per 6-3, 6-0.

Semifinali: Edoardo Vignali-Lorenzo Beghi (n.2) 6-3, 6-2, Mattia Benedetti-Giacomo Bruzzi (n.1) 6-2, 6-1.

Nell’Under 16 femminile bel successo di Anastasiya Lopatina (Tc Valmarecchia) in finale su Beatrice Iemmi (Ct Albinea) per 6-3, 6-3.

Semifinali: Beatrice Iemmi (n.1)-Giada Albani 6-2, 6-1, Anastasiya Lopatina (n.2)-Maria Vittoria Salvatori 6-0, 6-0. Al termine le premiazioni sono state effettuate dal presidente del Tc Viserba, Marco Paolini.

Il giudice di gara è stato Antonio Giorgetti, direttore di gara Massimiliano Donnarumma.

Intanto si giocano i primi match sui campi del Tc Viserba nel torneo nazionale Open femminile (500 euro di montepremi) partito con 55 giocatrici al via. Le favorite del seeding sono le 2.6 Alice Gubertini, Martina Balducci (Ct Cacciari), Marta Lombardini (Tc Viserba) e le 2.7 Elena Pellicani, Evelyn Amati, Sveva Azzurra Pansica e Clara Marzocchi. Si parte con il tabellone di 4° che vede nel ruolo di principali teste di serie nell’ordine le 4.1 Gloria Cassini ed Alice Rossi e le 4.2 Lucia Bertozzi, Emma Pelliccioni, Aurora Baldassarri e Giulia Sangiorgi. 1° turno: Viola Moretti (4.4)-Karina Mirella Correa Moran (4.4) 6-4, 7-5, Cristina Carattoni (4.4)-Marta Bertozzi (4.4) 6-1, 6-0, Adele Gianella (4.6)-Monica Rossi (4.5) 6-2, 6-2, Iryna Horai (Nc)-Monica Bray (Nc) 6-0, 6-0, Emma Molinari (Nc)-Valentina Rossi (Nc) 3-6, 6-4, 10-5.