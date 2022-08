Parcheggia la Bmw e se la ritrova senza cruscotto, plancia e volante

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 19:09 - 14 Agosto 2022

La Bmw assaltata dai ladri.

Niente plancia, niente cruscotto, niente volante; insomma, il peggiore incubo di un automobilista si è realizzato a Bellaria Igea Marina di Rimini. Protagonista, suo malgrado, è un turista piemontese, che oggi (14 agosto) si è recato nel parcheggio per salire a bordo della sua Bmw118d e l’ha trovata letteralmente depredata. I ladri hanno smontato e portato via il cruscotto, la plancia, il volante e il manicotto centrale: tutta la parte elettronica del veicolo. Il danno è molto ingente, a fare gola ai predatori di auto sono proprio i veicoli di valore e le centraline altamente tecnologiche. Non è purtroppo la prima volta che avvengono furti di questo tipo nel riminese.