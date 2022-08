Meteo Rimini: ecco le previsioni aggiornate per Ferragosto

Attualità

| 16:45 - 14 Agosto 2022

Foto Pierluigi Missiroli.



Ferragosto parte nel segno della stabilità, ma qualche rovescio possibile nella seconda parte del pomeriggio. Anche giovedì 18 agosto variabilità nel territorio riminese.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com





FERRAGOSTO – Lunedì 15 Agosto

Stato del cielo: da poco nuvoloso a nuvoloso nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: assenti al mattino. Asciutto ad inizio pomeriggio poi nella seconda parte non si escludono rovesci anche temporaleschi nelle aree di montagna in estensione verso le pianure e costa ma in rapido esaurimento. In serata tempo asciutto salvo residui fenomeni all’interno.

Temperature: minime +19/+22°C, massime +29/+31°C.

Venti: deboli da Sud-Est con rinforzi in costa.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.







Martedì 16 Agosto

Stato del cielo: poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime +18/+22°C, massime +26/+29°C.

Venti: deboli da Sud-Est.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.













Mercoledì 17 Agosto

Stato del cielo: sereno al mattino poi nuvolosità in aumento nel pomeriggio con cieli fino a nuvolosi.

Precipitazioni: assenti salvo qualche piovasco sparso in serata sulle aree montane.

Temperature: minime +19/+22°C, massime +29/+32°C.

Venti: deboli da Sud-Est con rinforzi in costa.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: media.





LINEA DI TENDENZA: la giornata di giovedì potrebbe trascorrere all’insegna di spiccata variabilità con possibili rovesci e temporali organizzati che interesseranno la Romagna specie nelle ore pomeridiane. Residui fenomeni su Venerdì poi migliora nel weekend con temperature in ulteriore flessione ed al di sotto dei 30°C.



