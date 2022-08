Maxi incendio sulle strada per Sapigno, fiamme minacciano casa e il bosco

Attualità

Perticara

| 16:34 - 14 Agosto 2022

L'incendio scoppiato nella via Sapigno.



Aggiornamenti: alle 17.45 l'incendio è sotto controllo dei Vigili del Fuoco. Non è stato richiesto l'intervento dell'elicottero, comunque allertato in precedneza.



Un grosso incendio è scoppiato questo pomeriggio (domenica 14 agosto) in Alta Valmarecchia, sulla strada che collega Perticara a Sapigno. L'allarme è scoppiato intorno alle 15.30, con il conseguente intervento dei Vigili del Fuoco. Dai primi accertamenti, sembra che un gruppo di persone stesse bruciando delle sterpaglie, ma il fuoco è finito fuori controllo, con le fiamme che si sono estese in modo pericoloso, minacciando da una parte il bosco, dall'altra un'abitazione. I Vigili del Fuoco hanno attivato le procedure per far intervenire, in caso di necessità, l'elicottero. Sul posto anche i Carabinieri Forestali.