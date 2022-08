Pusher sorpreso a spacciare, giovani con piante di marijuana in casa: 1 arresto e 4 denunce

Cronaca

Riccione

| 13:53 - 14 Agosto 2022

Foto di repertorio.



Nelle ultime 48 ore è stata intesa l'attività dei Carabinieri di Riccione finalizzata al contrasto dello spaccio. Un giovane di nazionalità albanese, domiciliato nel riminese, è stato arrestato, colto in flagrante a Misano Adriatico mentre cedeva una dose di droga a un tossicodipendente, scappato alla vista dei Carabinieri. Il pusher aveva con sé 3 grammi di cocaina divisi in dosi, ma soprattutto oltre mille euro in contanti, somma ritenuta provento di spaccio.



Altre due denunce, per l'ipotesi di detenzione di droga ai fini di spaccio, è stata formalizzata nei confronti di due cittadini nordafricani senza fissa dimora, trovati in possesso di cocaina divisa in dosi e di un coltello di piccole dimensioni, probabilmente usato per tagliare le dosi. Uno dei due fermati è risultato anche inottemperante a ordine di espulsione dal territorio nazionale.



Si è infine conclusa con la denuncia un'operazione che ha riguardato due cittadini italiani, sottoposti a perquisizione domiciliare, che ha permesso il sequestro di 200 grammi di marijuana e di tre piante della stessa sostanza.