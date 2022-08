Cronaca

Riccione

| 13:36 - 14 Agosto 2022

É stato visto aggirarsi completamente nudo nei pressi dell'ospedale Ceccarini di Riccione, in zona viale Frosinone, nella giornata di sabato (13 agosto). Un cittadino straniero, senza fissa dimora, è stato segnalato ai Carabinieri, intervenuti sul posto per portarlo in Caserma, dove è stato denunciato, in quanto irregolare sul territorio italiano. Stessa sorte per un altro cittadino straniero, di origine nordafricana, sorpreso a bivaccare in una struttura in disuso in via Modena a Cattolica.