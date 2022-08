Viabilità, la proposta: 'cuscinetti berlinesi nelle strade. 60% di incidenti in meno'

Attualità

Rimini

13:12 - 14 Agosto 2022

Cuscinetti berlinesi.



L'associazione di promozione sociale Futura Verde chiede ache anche a Rimini vengano installati, nelle zone 30 della città, i cuscinetti berlinesi, dossi stradali quadrati installati al centro della corsia che fanno rallentare le vetture, ma circolare senza ostacoli biciclette, autobus e anche mezzi di soccorso. La sperimentazione è partita a Bologna e in altre città di Italia: sono sperimentali perché a livello formale non sono previsti nel codice della strada. "Dove sono già stati installati, come a Torino, i cuscini berlinesi hanno dimostrato di portare a un rallentamento del 30% che si traduce in un abbattimento dell’incidentalità del 60%", evidenzia l'associazione in una nota.



I cuscinetti berlinesi, aggiunge la nota, “sono un importante elemento ed aiuto per incrementare la sostenibilità ambientale, garantendo tutela e attenzione alla mobilità ciclabile, e verso la sicurezza stradale, in quanto il 75% degli incidenti avviene in area urbana e l’eccesso di velocità è tra le prime tre cause".



Futuro Verde chiede così "un forte investimento a Rimini e sulla costa verso queste nuove opportunità per la sicurezza stradale, la qualità urbana e la sostenibilità ambientale”.