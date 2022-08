In piena notte sostava in auto con fare sospetto: nel bagagliaio aveva la droga L'arresto in una via di Marina Centro

Cronaca Rimini | 12:48 - 14 Agosto 2022 Foto di repertorio.

Un 36enne dominicano è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica (13-14 agosto) a Rimini, per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alle 3 di notte una pattuglia della Polizia lo ha notato all'interno della sua vettura in sosta in una via di Marina Centro: il giovane ha cercato di nascondersi alla vista degli agenti, ma proprio questo suo atteggiamento li ha insospettiti. All'interno del bagagliaio della vettura sono stati così rinvenuti 38 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 160 euro, somma ritenuta provento di spaccio e quindi sequestrata.



