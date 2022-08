A Cattolica i suoni del mare di 'Different Waves': una performance per tutelare l'ecosistema

Eventi

Cattolica

| 11:55 - 14 Agosto 2022

Immagine di repertorio.

Venerdì 19 agosto, alle ore 21.00, il Museo della Regina di Cattolica ospiterà "Different Waves", la suggestiva performance di Ground-to-Sea Sound Collective prodotta da Fondazione Cetacea Onlus, organizzazione senza scopo di lucro nata nel 1988 con l’impegno di tutelare l’ecosistema marino, nell’ambito del progetto europeo Italia-Croazia “Soundscape. Soundscapes in The North Adriatic Sea And Their Impact On Marine Biological Resources”.



L'evento è parte della manifestazione “Vele al Terzo: raduno delle imbarcazioni storiche”, raduno delle tradizionali barche con vela al terzo realizzato in collaborazione con l’Associazione “La Mariegola delle vele al terzo e delle barche da lavoro a vela delle Romagne” e con la partecipazione all'Associazione Vele d’epoca Gabicce Mare, che si svolgerà sabato 20 agosto presso il porto-canale di Cattolica-Gabicce. Da alcuni anni, infatti, la manifestazione “Vele al Terzo” cerca di coniugare la valorizzazione del patrimonio culturale marittimo con una particolare attenzione ai temi ambientali, in una prospettiva che intende superare dicotomie proponendo piuttosto una lettura del mare come patrimonio culturale e naturale insieme.



L’edizione 2022, in particolare, sarà dedicata alla questione dell’inquinamento acustico sottomarino attraverso una performance artistica ispirata alla sinfonia dei suoni del mare Adriatico registrati in occasione del progetto “Soundscape” tramite particolari idrofoni collocati in punti specifici delle coste italiane e croate. Different weaves ricompone i suoni del mare Adriatico con i flauti di Fabio Mina e la regia del suono di Emiliano Battistini. La performance musicale sarà accompagnata da un’installazione visiva del visual artist Mattia Fornaciari (NoRoof) che, grazie a un particolare dispositivo cimatico, traduce in tempo reale le diverse vibrazioni sonore in differenti geometrie visive.



Sarà presente Alice Pari di Fondazione Cetacea per introdurre il progetto “Soundscape. Soundscapes in The North Adriatic Sea and Their Impact On Marine Biological Resources”



L'evento è co-finanziato da Destinazione Turistica Romagna.



Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Numero limitato, gradita la prenotazione