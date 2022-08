Cronaca

Rimini

| 08:04 - 14 Agosto 2022

Immagine di repertorio.

Incidente stradale nella serata di sabato a Vergiano. Erano le 21.30 circa quando, per cause ancora al vaglio, una moto ed un'auto si sono scontrate in via Marecchiese. Ad avere la peggio il motociclista, un 20enne, che è stato sbalzato dal mezzo. Immediatamente soccorso da un'ambulanza e un'automedica, è stato portato al Bufalini di Cesena. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale.