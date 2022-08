Baseball, che rimonta il San Marino: da 0-8 a 9-8

Sport

Repubblica San Marino

| 02:31 - 14 Agosto 2022

L’ultima partita di Poule Scudetto è anche la più bizzarra. Sotto 0-8 fino al 7°, San Marino rimonta e vince grazie a un ultimo attacco da 9 punti. C’è di tutto in questa gara3 col Parmaclima, inutile dal punto di vista della classifica ma decisamente particolare e inedita per svolgimento e storia.



LA CRONACA. Gli emiliani sembrano mettere al sicuro il match con 4 punti al 1° e 3 al 2° su un Palumbo dall’impatto non efficace. La partita inizia con la base ball a Koutsoyanopulos, poi di seguito quattro singoli per Desimoni, Joseph (0-1), Mineo e Gonzalez (0-3). Non solo, perché poi arriva anche un lancio pazzo che vale lo 0-4. Al 2° il Parmaclima apre una serie di doppi con due out e un uomo in base: quello di Joseph porta a casa lo 0-5, quello di Mineo lo 0-6 e quello di Gonzalez lo 0-7. Al 3°, con Mazzocchi sul monte, il Parma mette a segno l’ottavo punto grazie a doppio di Sambucci, singolo di Rodriguez e volata di sacrificio di Talevi per lo 0-8.

Sembra oggettivamente andata, anche perché dopo la valida in apertura di Ferrini, San Marino aspetterà il 6° per un’altra hit (Morresi). Il 6° è anche un inning con tanti rimpianti, con i titani che non segnano nonostante una situazione di basi piene e un out.

Sul monte trovano spazio, dopo Palumbo (2 inning) e Mazzocchi (1), anche Di Raffaele (1), Peluso (1) e Kourtis (2). L’attacco degli ospiti non segna più, ma il vantaggio rimane di otto punti fino all’ultimo attacco.

E in quel momento accade l’impensabile. L’inning comincia con Lorenzo Di Fabio a correre in prima dopo un lancio pazzo su terzo strike e dopo di lui arriva la valida di Ferrini. Sulla rimbalzante di Celli, il pitcher Diaz sbaglia il tiro in prima, permettendo così l’arrivo a casa di due punti (2-8). La vera rimonta è ancora lontana, ma quel che succede nei successivi turni in battuta comincia a far cambiare idea a tutti. Leonora tocca il singolo del 3-8, Ustariz lo segue con un’altra valida e per Morresi c’è la base ball che riempie i cuscini. Epifano colpisce il singolo del 4-8, mentre per Pulzetti c’è la base ball che fa entrare automaticamente il punto del 5-8. A quel punto, a basi piene, alla battuta c’è addirittura il punto del sorpasso. L’attacco trova uno stop con le eliminazioni al piatto di Di Raffaele e Di Fabio, ma torna a essere pungente subito dopo col singolo da due punti di Ferrini per il 7-8. A quel punto l’impensabile sembra potersi materializzare davvero. Sul monte del Parmaclima c’è un cambio, con Habeck al posto di Diaz. Il rilievo deve affrontare Celli, non un cliente qualunque, e la sfida è vinta dal giocatore dei Campioni d’Italia. Per Federico una legnata sull’esterno centro che fa entrare due punti, quello del pari e quello del sorpasso. Finisce 9-8 una partita surreale ma che consente a San Marino di chiudere col sorriso questa poule scudetto.

Giovedì a Serravalle scatta la semifinale playoff con Grosseto. Serie al meglio delle sette partite.



IL TABELLINO

SAN MARINO BASEBALL – PARMACLIMA 9-8

PARMACLIMA: Koutsoyanopulos ec/ed (1/2), Desimoni (Flisi 0/2) es (1/2), Joseph ss/ec (2/4), Mineo r (3/4), Gonzalez ed/3b (3/4), Astorri dh (0/4), Sambucci 1b (2/4), Rodriguez (Battioni 3b/ss 0/2) 3b (1/2), Talevi 2b (1/2).

SAN MARINO: Ferrin 3b (3/4), Celli dh (1/3), Leonora 1b (1/4), Ustariz ed (1/3), Morresi r (1/2), Epifano ss (1/3), Pulzetti ec (0/3), Lo. Di Raffaele 2b (0/4), Di Fabio es (0/4).

PARMACLIMA: 431 000 0 = 8 bv 14 e 3

SAN MARINO: 000 000 9 = 9 bv 8 e 0

LANCIATORI: Lugo (i) rl 4, bvc 1, bb 4, so 7, pgl 0; Diaz (L) rl 2.2, bvc 6, bb 2, so 7, pgl 4; Habeck (f) rl 0.0, bvc 1, bb 0, so 0, pgl 0; Palumbo (i) rl 2, bvc 8, bb 1, so 3, pgl 7; Mazzocchi (r) rl 1, bvc 2, bb 1, so 1, pgl 1; Lu. Di Raffaele (r) rl 1, bvc 2, bb 0, so 1, pgl 0; Peluso (r) rl 1, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0; Kourtis (W) rl 2, bvc 1, bb 0, so 2, pgl 0.

NOTE: doppi di Joseph, Mineo, Gonzalez e Sambucci.