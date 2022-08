Rimini Calcio, una vittoria e una sconfitta (ai rigori) nel triangolare di Civitanova

Sport

Rimini

| 02:04 - 14 Agosto 2022

Mencagli.

La Sambenedettese Calcio si aggiudica il triangolare di Civitanova. I rossoblù battono 6-5 ai rigori il Rimini Football Club e 1-0 i padroni di casa con gol di Umile al 38’.

Il Rimini ha racoclto una vittoria contro la formazione locale che milita nel campionato di Promozione grazie Mencagli e ha poi perso ai calci di rigore 6-5 (dopo lo 0-0 del 45′) contro la Sambenedettese. Dal dischetto sono stati decisivi gli errori di Gabbianelli e Pietrangeli, che nel corso del match era andato vicino al gol mandando il pallone contro il palo con un colpo di testa su sviluppi di palla inattiva.

Mister Gaburro a fine gara si è mostrato più soddisfatto rispetto al match vinto per 3-0 a Santarcangelo contro la Clodiense: "E' stata una buona sgambata, siamo stati più ordinati, abbiamo sviluppato bene l'azione e contro la Samb - squadra di serie D - paradossalmenete abbiamo fatto meglio. Ora man mano che cresce la condizione dobbiamo travare più freschezza e determinazione in zona tiro".



I tabellini



CIVITANOVESE – RIMINI FC 0-1



Civitanovese: (4-3.3) Taborda; Marconi, Visciano, Bellanti, Ruggeri; Giordani, Rapagnani, Ruggeri; Mandolesi (18’ Zuim), Galli, Garcia Martin. A disp.: Cannella, Fahdy, Strupsceki, Mangiacapre, Malaccari, El Kochini, Marini, Ascani. All. Nocera.



Rimini (4-3-3): Zaccagno; Laverone, Antei (34’ Pietrangeli), Allievi, Acquistapace; Delcarro, Tanasa, Tonelli; Sereni, Mencagli, Piscitella. A disp.: Galeotti, Tofanari, Santini, Gabbianelli, Accursi, Rossetti, Panelli, De Rinaldis. All.: Gaburro.



Arbitro: Ali Sabbouh di Fermo



Reti: 37’ Mencagli



Note. Ammoniti: Zuim.



SAMBENEDETTESE – RIMINI FC 6-5 dcr (0-0)



Sambenedettese: (4-3-3) Berti, Viscardi, Conson, Angiulli, Zaffagnini, Bianchino, Marras, Lulli, Canavez, Emili, Proia. A disp.: Feliz Rabacal,



Boti, Lachir,De Melo. Murati, Umile, Scarponi. All. Alfonsi.



Rimini (4-3-3): Zaccagno; Laverone, Pietrangeli, Allievi, Acquistapace; Delcarro, Tanasa, Tonelli (40’ Rossetti); Sereni, Mencagli (25’ Santini), Piscitella (25’ Gabbianelli). A disp.: Galeotti, Tofanari, Accursi, Rossetti, Cherubini, Panelli, De Rinaldis. All.: Gaburro.



Arbitro: Latuga di Pesaro.



Reti: Rossetti, Allievi, Santini, Sereni, Acquistapace. (Rimini FC) – Angiulli, Proia, Marras, Emili, Lulli, Viscardi (Samb)



Note. Ammoniti: Proia, Acquistapace.