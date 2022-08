Baseball, in gara2 San Marino batte il Parma 4-1

Sport

Repubblica San Marino

| 20:28 - 13 Agosto 2022

Tiago Da Silva.



Il San Marino Baseball vince 4-1 gara2 col Parmaclima ed è matematicamente primo nel girone A di Poule Scudetto a una partita dalla fine. L’avversario di semifinale sarà la Spirulina Becagli Grosseto, seconda nel raggruppamento B, con la serie che comincerà sul Titano giovedì 18.

Nel 4-1 con i ducali il vincente è Tiago Da Silva, il perdente Fabiani e l’autore della salvezza Quattrini. Nel box sammarinese da segnalare il 3/3 di Leo Ferrini con un singolo, un doppio e un fuoricampo.



LA CRONACA. Inizio scoppiettante per l’attacco dei padroni di casa. Ferrini apre con un doppio al primo lancio della partita di Fabiani e Celli lo segue con un singolo. In situazione di uomini agli angoli, un tiro in prima sbagliato di Fabiani fa avanzare i corridori e dunque genera l’1-0 per San Marino. A seguire ecco la valida di Angulo che spinge a casa il 2-0.

Al 2° i Titani mettono a segno un altro punto e lo fanno con due out a tabellone e nessun uomo in base. Epifano e Pulzetti sono bravi a guadagnare due basi ball, mentre per Ferrini c’è il singolo che vale il 3-0.

L’impatto di Tiago Da Silva intanto è eccellente. Nei primi quattro inning il pitcher concede appena una valida (Desimoni) e una base ball (Mineo) al lineup avversario. Al 5° però, dopo il singolo di Gonzalez, l’eliminazione al piatto di Astorri e il primo ball a Rodriguez, deve uscire. Al suo posto Gabriele Quattrini, che concede la base a Rodriguez, trova l’eliminazione in seconda di Gonzalez, passa in base Talevi e poi elimina al piatto Flisi, entrato nel turno di Poma.

Nella parte bassa del 5° arriva il 4-0 e la firma è di Leo Ferrini, che manda la pallina oltre le recinzioni e permette alla squadra di allungare. Al cambio di campo il Parmaclima segna un punto con due valide e una base (pbc Gonzalez), mentre al 7° Quattrini non concede arrivi in prima.

San Marino vince 4-1 e si aggiudica il girone A.



IL TABELLINO

SAN MARINO BASEBALL – PARMACLIMA 4-1

PARMACLIMA: Koutsoyanopulos dh (0/3), Desimoni es/ec (2/3), Joseph ss (0/3), Mineo r (0/1), Gonzalez ed (2/3), Astorri 1b (0/3), Rodriguez 3b (0/2), Talevi 2b (0/2), Poma (Flisi 0/2) ec (0/1).

SAN MARINO: Ferrini 3b (3/3), Celli dh (1/3), Angulo 2b (1/3), Lino r (0/3), Ustariz 1b (0/2), Leonora es (0/3), Morresi (Di Fabio 0/1) ed (0/2), Epifano ss (0/1), Pulzetti ec (0/1).

PARMACLIMA: 000 001 0 = 1 bv 4 e 1

SAN MARINO: 210 010 X = 4 bv 5 e 0

LANCIATORI: Fabiani (L) rl 4.1, bvc 5, bb 2, so 3, pgl 4; Capellano (r) rl 1.2, bvc 0, bb 1, so 1, pgl 0; Da Silva (W) rl 4.1, bvc 2, bb 1, so 7, pgl 0; Quattrini (S) rl 2.2, bvc 2, bb 3, so 3, pgl 1.

NOTE: fuoricampo di Ferrini (1p. al 5°); doppio di Ferrini.