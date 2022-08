Pioggia di medaglie agli europei, momento magico per il frisbee riminese

Sport

Rimini

| 19:57 - 13 Agosto 2022

La delegazione riminese.

La delegazione italiana alla volta di Wroclaw in Polonia per giocare l’Europeo Under 17 e il Mondiale Under 20, in programma dal 6 al 12 agosto, ha portato a casa nella giornata di venerdì 12 agosto medaglie pesanti: oro per le ragazze e per ragazzi dell’Under 17, argento per la squadra Mixed Under 17, in cui giocano assieme maschi e femmine. Ma anche le nazionali ‘maggiori’ si sono fatte valere: bronzo per gli azzurri Under 20 e quarto posto per le ragazze italiane di pari età.



Su 120 atleti italiani, donne e uomini, partecipanti agli Europei, 44 atleti, 4 coach e 3 team manager fanno parte delle squadre riminesi. Del resto il frisbee italiano è nato a Rimini nel 1980 e la manifestazione internazionale del “Paganello” (l’ultima edizione, la 31.a, dal 16 al 18 aprile 2022) lo sta a testimoniare ormai da oltre trent’anni.



Domenica 14 agosto alla stazione di Rimini gli atleti rientreranno dopo 10 giorni intensi e alle 17.41 li accoglieranno, genitori, amici e tifosi per un giusto festeggiamento.