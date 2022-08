Tennis, anche "Elio" in visita al Queen's Club Cattolica dopo Bargnani e Schiavone

Sport

Cattolica

| 15:39 - 13 Agosto 2022

Ancora visite “eccellenti” , non solo di atleti, al Queen’s Club di Cattolica, nuovo complesso sportivo che proprio per la qualità e il carattere innovativo dei suoi servizi sta attirando crescenti attenzioni.

In questi giorni che fanno da preludio al Ferragosto la struttura in via Leoncavallo, nell’area del vecchio Circolo Tennis Cattolica, dove ha sede anche la Galimberti Tennis Academy, ha infatti ricevuto la visita di Stefano Belisari, in arte Elio, fondatore e leader del gruppo Elio e le Storie Tese.

A guidare l’artista milanese, uno dei quattro giudici (insieme a Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini) dello show televisivo “Italia's Got Talent” edizione 2022, trasmesso su Canale 8 e su Sky, alla scoperta dell’ampia gamma di proposte del Queen’s Club Cattolica è stato proprio Giorgio Galimberti, mentre Dante, uno dei due figli (gemelli di quasi 13 anni) di Elio, ha saggiato i campi da tennis con il maestro Igor Gaudi.

“E’ venuto a trovarci un altro personaggio noto al grande pubblico dopo le recenti, gradite, visite di due campioni quali Andrea Bargnani, primo cestista europeo ad essere chiamato al numero uno del draft Nba, e Francesca Schiavone – commenta con orgoglio l’ex davisman azzurro – e questo conferma quanto interesse attiri il nostro centro, ormai completato e fruibile per larga parte. Stiamo lavorando anche per organizzare una cerimonia di inaugurazione ufficiale, nella prima metà di settembre, con una festa ad effetto grazie alla presenza di grandi sportivi e non solo”.

Intanto proprio sui campi del Queen’s Club Cattolica è in svolgimento il nuovo torneo nazionale Under 10-12-14 maschile e femminile, organizzato dal Galimberti Tennis Team, tappa del circuito regionale: sono nel complesso 102 i giovani in gara nei sei tabelloni in programma.