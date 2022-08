Si arrampica sulla piramide del Cocoricò, poi finisce in manette

Cronaca

Riccione

| 15:21 - 13 Agosto 2022

Piramide Cocoricò.



É salito nuovamente agli onori della cronaca il 22enne di nazionalità sudamericana, arrestato a inizio mese per aver aggredito la madre, "rea" di avergli chiesto di abbassare il volume della radio per non disturbare il vicinato. Liberato e sottoposto a obbligo di dimora, in attesa del processo, nella notte tra giovedì e venerdì (11-12 agosto) il giovane ha seminato lo scompiglio alla discoteca Cocoricò di Riccione, costringendo il personale addetto alla sicurezza a chiamare i Carabinieri: si è infatti letteralmente arrampicato sulla piramide, per motivi ignoti.



Ma a qualche ora di distanza, nella mattinata di venerdì (12 agosto), il 22enne è entrato nel cortile dell'abitazione di una donna in viale Todi, a Riccione, impossessandosi delle chiavi del cancello e della buchetta della posta, per poi mangiare dell'uva. In seguito, con un pennarello nero, ha imbrattato la Smart del figlio della donna e un muro di casa, prima di essere bloccato dai Carabinieri, intervenuti sul posto. Una volta portato in Caserma, ha staccato la cornice di una porta, usando i pezzi di legno per minacciare gli operatori, prima di arrendersi davanti al Taser. É stato arrestato per le ipotesi di reato di furto, danneggiamento e minaccia a pubblico ufficiale. Sabato mattina (13 agosto) il giudice ha convalidato l'arresto, disposto un secondo obbligo di firma nei confronti del 22enne, che in attesa del processo è tornato in libertà. Il giovane, difeso dall'avvocato Morena Ripa e senza fissa dimora dopo essere stato allontanato dall'abitazione di famiglia, si è giustificato in maniera piuttosto confusa.