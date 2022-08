Tennis, a Igea Marina partito il torneo del Gavettone

Sport

Bellaria Igea Marina

| 15:17 - 13 Agosto 2022

Concluso il torneo Open femminile del Gelso vinto da Rubina Marta De Ponti è già ora di tornare in campo al Circolo Tennis Venustas di Igea Marina che da oggi ospita il torneo nazionale di 3° categoria maschile, il trofeo del Gavettone. Notevole il dato della partecipazione, sono infatti ben 143 i giocatori al via in questa bella rassegna ferragostana. Ottima anche la qualità della partecipazione, visto che a capeggiare l’elenco dei favoriti ci sono alcuni giovani 3.1 come Pietro Vagnini ed Andrea Bacchini, oltre a Massimiliano Zamagni e Luca Grandi, a seguire i 3.2 Mattia Muraccini, Emanuele Giangiordano, Luca Acampora e Massimiliano Agnello.

Si gioca il primo tabellone di selezione nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Alessandro Bernardi, Carlo Castelvetro, Francesco Buono, Maurizio Maestri, Michele Moroni, Gioele Marconi, Alessandro Vallicelli, Diego Tarlazzi, Stefano Cenni, Stefano Palmitessa, Alberto Ferrari, Marco Bernardini, Matteo Errico, Daniele Friguglietti, Manuel Gentile, Andrea Rinaldi, Luca Di Giovanni, Emanuel Vannucci ed Enea Carlotti.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.