Basket A2, Tommaso Rinaldi è il nuovo Club Manager di RivieraBanca

| 14:35 - 13 Agosto 2022

Tommaso Rinaldi è il nuovo Club Manager di Rivierabanca Basket Rimini. Lo annuncia il club biancorosso: "Il nostro capitano rimane nel team con un ruolo di grande responsabilità e che ci inorgoglisce tanto.

Porterà la sua esperienza da giocatore al servizio della società spaziando dal rapporto fra Società e settore sportivo così come quello fra la stessa e sponsor/soci.

"Dopo aver contribuito sul campo, a riportare Rimini in Serie A, ho voluto rimanere dentro la società per dare la mia visione e dare una mano con la mia esperienza ventennale, per far crescere maggiormente la società. Sarò un jolly, mi occuperò di tante cose, affiancando Paolo, Davide e Simone cercando di dare una mano anche alla squadra" ha commentato Tommy.