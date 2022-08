Rimini, vigilia di Ferragosto con concerto gratuito di Filippo Malatesta

Eventi

Filippo Malatesta in concerto (ingresso gratuito) dalle ore 21,30 alla vigilia di Ferragosto, domenica 14, mentre dalle ore 19 sarà aperto uno stand gastronomico per la risottata di vongole alla marinara. Il concerto, a ingresso libero, si terrà al parco che circonda il vivaio della Cooperativa Sociale Cento Fiori, ingresso e parcheggio in via Galliano 19, ai bordi del parco XXV Aprile, a 300 metri dal ponte di Tiberio. Il cantante e autore verucchiese sarà accompagnato sul palco da Gianluca Barberini alla batteria, Andrea Bartolini al basso, Francesco Sancisi alle tastiere, Massimo Marches alla chitarra, Claudia Comandini alle percussioni e ai cori. Il concerto sarà una passeggiata musicale tra i sei album firmati dall'artista, l'ultimo dei quali Sopra la Polvere, del 2019, oltre ad alcuni omaggi agli artisti più amati da Malatesta, tra i quali De André e gli U2.