Riccione, cartoline natalizie negli stabilimenti balneari: parte la promozione eventi invernali

Attualità

Riccione

| 12:49 - 13 Agosto 2022

"Anche quest'anno nel cuore dell'estate parte la promozione del Natale a Riccione. Contestualmente agli auguri di Ferragosto ho inviato ai nostri operatori turistici l'invito a ritirare presso il Palazzo del Turismo la cartolina di Natale. Non ho mai nascosto di apprezzare il prodotto "Natale a Riccione" e credo vada ripetuto, valorizzato e ampliato. Soprattutto in un'ottica di turismo che vive tutto l'anno" . Così la sindaca di Riccione Daniela Angelini presenta l'iniziativa: la distribuzione presso gli stabilimenti balneari le cartoline che lanciano il Natale a Riccione.

Con "Century Riccione. Natale 2022. La Festa Infinita", questo il titolo dell'operazione di marketing territoriale lanciata dall'attuale amministrazione, si dà avvio alla promozione delle iniziative di Natale.



A Riccione, quest'anno il "racconto di Natale" si consolida, si amplifica e si potenzia con la celebrazione del suo Centenario. Per le prossime Festività Natalizie Riccione si vestirà a festa per una città che in occasione del suo anno più importante celebra la storia di un secolo di vita: cento anni, cento Natali, cento anni di storia, cento milioni di amici, cento anni di vacanze: la festa infinita.



"Ho voluto rivolgere, grazie all'invio di questa cartolina, il mio invito a tutti gli ospiti a vivere con noi, tra qualche mese, la magia del Natale. Stiamo infatti lavorando affinché Riccione sia una città bella, accogliente e addobbata come i nostri ospiti si aspettano" – Ha concluso Daniela Angelini.



GLI AUGURI DI FERRAGOSTO DELLA SINDACA



Carissime/i,



Ferragosto è la nostra festa dell’estate. Una festa religiosa e popolare che fa parte della nostra tradizione e rappresenta il momento centrale della stagione estiva.



Quella che stiamo vivendo è l’estate della ripresa, dopo due anni difficili e complicati, la prima vera estate in cui sentiamo di essere davvero sulla buona strada per tornare a vivere come prima della Pandemia.



Questo augurio è rivolto ai turisti che hanno scelto la nostra città per passare le vacanze e a coloro che stanno lavorando per rendere Riccione accogliente e sicura per tutti: alle forze dell’ordine e alla nostra Polizia Locale, al personale sanitario e a chi è impegnato nelle strutture socioassistenziali, ai lavoratori e agli operatori del settore turistico.



A tutti i riccionesi il mio personale augurio in questo momento di festa, con la consapevolezza che, nei giorni che verranno dopo, dovremo ricordarci quanto solo insieme, uniti, possiamo affrontare le sfide che ci attendono per il futuro.



In questa fase delicata della vita del nostro Paese a causa dei rincari energetici, della guerra e del periodo post pandemico, infatti, solo con obiettivi e intenti comuni che mirino al bene e al benessere di tutti, possiamo affrontare e superare le difficoltà. Un appello che faccio a tutti, alle forze politiche, alle categorie economiche, ai singoli cittadini e cittadine, perché solo con la collaborazione e la condivisione possiamo fare di Riccione la città che sogniamo.



Ai nostri anziani l’augurio che possano trascorrere questa giornata in piena serenità e spensieratezza, in famiglia e con le persone care, dimenticando il periodo difficile che loro più di tutti hanno vissuto tra la preoccupazione per la salute e la solitudine che portava con sé l'isolamento. A loro il mio pensiero più intenso, perché questa giornata sia veramente una festa di famiglia.



Alla nostra bellissima città e a tutti i cittadini, residenti e vacanzieri, l'augurio di un Ferragosto speciale, con l’auspicio che nel cuore di Riccione sia “estate” tutto l’anno.



La Sindaca

Daniela Angelini