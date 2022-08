Calcio Eccellenza, pareggio tra Forlì e Victor San Marino (1-1)

Sport

| 12:44 - 13 Agosto 2022

Secondo pareggio consecutivo per il Victor San Marino alla sua terza partita amichevole estiva. All’antistadio 1 dello stadio “Tullo Morgagni”, è terminata 1-1 la sfida contro il Forlì, squadra partecipante al Campionato italiano di serie D. Ai biancazzurri, purtroppo, non sono bastati il gol di Alessandro Mantovani nei primi minuti del secondo tempo né il bel gioco espresso per lunghi tratti della sfida per ottenere la vittoria contro i romagnoli; sempre nel secondo tempo, annullata una rete a Matteo Morelli, alla sua seconda stagione in biancazzurro, per fuorigioco molto dubbio.



Senza considerare il risultato positivo ottenuto oggi in terra forlivese, nella preseason 2022/2023 continua comunque ad esserci con il passare dei giorni una continua e costante evoluzione, sia sotto l’aspetto tecnico-tattico che sotto l’aspetto fisico, da parte dei giocatori capitanati da Ambrosini. Ciò rende molto soddisfatti e ottimisti i tifosi e dirigenti biancazzurri, che non vedono l’ora che inizino ufficialmente il campionato di Eccellenza Emilia Romagna, la cui prima partita si giocherà contro il Russi all’Acquaviva Stadium il 28 agosto, e la Coppa Italia “Memorial Maurizio Minetti”, dove al primo turno, sempre ad Acquaviva, c'è l'ostacolo Tropical Coriano il 7 settembre.



Ancora prima, però, oltre ai test amichevoli contro l’Academy San Marino U19 (giovedì 18 agosto all’Acquaviva Stadium) e la Primavera del Rimini (domenica 21 agosto allo stadio “Romeo Neri”), si terrà anche una serata di presentazione della squadra sammarinese alle ore 19 di sabato 20 agosto all’Atlante Shopping Center di Dogana (Rsm). Un evento imperdibile per conoscere meglio coloro che saranno protagonisti nell'Eccellenza 2022/2023 rappresentando nel migliore dei modi la Repubblica di San Marino in giro per l’Emilia Romagna.