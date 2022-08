Rimini, gli auguri di Ferragosto del sindaco: 'Siamo una città viva ed emozionante'

Attualità

Rimini

| 12:37 - 13 Agosto 2022

Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini.





Di Jamil Sadegholvaad*



Buongiorno e grazie di essere a Rimini. In spiaggia, nei musei del centro, nei locali dove il Ferragosto è libertà, piacere, divertimento, allegria, voglia di stare assieme. Perché Rimini è questo e tanto altro. È una città viva, calda, emozionante, dove ognuno si esprime per quello che è e vuole essere.



Decine di milioni di italiani e di stranieri hanno un ricordo di una vacanza a Rimini, lungo la costa e nelle colline della Romagna. Ognuno di loro è un pezzo del nostro cuore, che non si perde ma torna. E non è solo per nostalgia. Perché invece Rimini cambia sempre, pur rimanendo fedele a sé stessa, al proprio spirito. Il Ferragosto 2022 arriva nel mezzo di una delle estati più strane che ricordiamo. Venire a Rimini per festeggiarlo vuol dire celebrare la gioia e la spensieratezza che non dura un solo giorno, e poi svanisce con i problemi di tutti i giorni. Il contrario: vuol dire portare con sé, al ritorno nelle proprie città, la consapevolezza che l'amicizia, un tuffo in mare, un brindisi davanti al tramonto o un concerto all'alba non sono parentesi ma parti importanti della nostra vita.



Rimini non offre ma è tutto questo. Oggi qui sarete dentro allegria e sogno: mille luoghi spensierati, altrettanti eventi che - come ad esempio il Peter Pan che andrà in scena stasera in centro - saranno indimenticabili perché emozionanti e unici. Rimini è rock, è pop ma è molto altro e molto di più di bella definizione.



Permettetemi allora, insieme al benvenuto al ferragosto, di aggiungere il ringraziamento nei confronti di chi, dall'alba alla notte, contribuisce con il suo lavoro a realizzare Rimini per come è. Donne e uomini che ogni giorno costruiscono questo sogno infinito e lo fanno perché ci credono, pur nelle enormi difficoltà di un mondo nel bel mezzo di una fase difficile. Il 15 agosto, in tutta l'estate, in primavera o a Capodanno, quando vi aspettiamo per un'altra straordinaria esperienza fatta di musica, gioia, cultura, colori, atmosfera, servizi unici.



Fare vacanza a Rimini vuol dire essere per sempre di Rimini. Il Ferragosto allora è e sarà una giornata speciale nella vita di tutti. Perché ci appartiene e sarà sempre lì accanto al nostro cuore.



Grazie e ancora una volta benvenuti a Rimini.



*sindaco di Rimini