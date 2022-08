Lettori: Alta Valmarecchia, tari e ricchi dividendi multiutilities, l'appello ai sindaci

Attualità

Novafeltria

| 12:31 - 13 Agosto 2022

Riceviamo e pubblichiamo dal lettore Paolo Benaglia.



Una premessa: se la società " in house" è proprietà delle Pubbliche Amministrazioni, la sua azione deve essere a favore dei cittadini.

E una domanda: sono aggiornati i compensi derivanti dalla differenziazione?



Il mercato delle materie prime e delle materie prime seconde è ormai in aumento esponenziale da almeno due anni, con la conseguenza di un aumento dei prezzi di ogni prodotto acquistabile, dall'energia ai beni di consumo di uso quotidiano.



In questo contesto sempre di più le famiglie sono in difficoltà finanziaria. Per i Comuni è necessario intervenire aiutando i cittadini a non entrare in un vortice di povertà dai risvolti sociali drammatici.

Esistono situazioni congiunturali che possono essere d'aiuto a patto che i Comuni si muovano nell'interesse esclusivo dei propri cittadini.



Nel nuovo scenario di mercato, per esempio, l'aumento del prezzo dei rottami metallici (su due anni) è del 70% circa e quello della carta da macero è del 485% (fonte UNIRIMA).



Attualmente le Multiutilities che si occupano della raccolta di questa tipologie di materie primeseconde stanno facendo importanti profitti dalla vendita di queste materie, profitti che però non tornano, come legittimamente dovrebbero, ai cittadini attraverso l'aumento dei rimborsi ai Comuni che, a cascata, vanno a diminuire la Tassa Rifiuti.

Le Multiutilities dopo aver coperto i costi, generano dividendi per i propri azionisti. È responsabilità dei Comuni chiedere una revisione dei rimborsi vista la situazione creatasi totalmente difforme al contesto in cui sono stati sottoscritti i contratti di servizio.



Bisogna che i Sindaci si attivino per aggiornare costantemente, stante l'instabilità dei mercati, le clausole del contratto in essere per il Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti in modo che i benefici dei profitti della vendita di Materie prime seconde vengano resi ai legittimi proprietari dei rifiuti:i cittadini .