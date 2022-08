Addio Piero Angela, insignito del Premio Alpi di Riccione nel 2013

Attualità

Nazionale

| 12:27 - 13 Agosto 2022

Piero Angela.



E' scomparso all'età di 93 anni Piero Angela. Ad annunciarlo il figlio Alberto con un post su Facebook. Giornalista, scrittore, divulgatore ma anche musicista, nella sua lunga carriera ha legato il nome a trasmissioni televisive come 'Quark' e 'Superquark' diventando una voce autorevole ed appassionata nel raccontare scienza, storia, arte e tanto altro.



Piero Angela ha scritto anche diversi libri, sempre di carattere divulgativo. Nel 2004 è stato insignito del titolo di Grande Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana e nel 2021 del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.



Piero Angela fu premiato a Riccione nell'edizione 2013 del Premio Ilaria Alpi, anche se non potè partecipare di persona; nello stesso anno, partecipò a Rimini al primo compleanno del "Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita" dell'università. Superquark si occupò anche, in un servizio del 2019, del Psbo riminese.





In un post sulla pagina Facebook del programma Superquark il saluto di Piero Angela al suo pubblico. (https://www.facebook.com/SuperQuarkRai/photos/a.2098245433544459/5358680220834281/)