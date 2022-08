Rimini, Ferragosto al Tiberio Cine Picnic con due film di qualità

Eventi

Rimini

| 11:49 - 13 Agosto 2022

Immagine di repertorio.

Un Ferragosto tra film di qualità e gustose specialità gastronomiche al Tiberio CinePicnic, l'arena cinematografica più intrigante dell'estate nel Parco Marecchia di Rimini, ai piedi del bimillenario Ponte di Tiberio, con proiezioni di film di qualità per tutti i gusti e per tutte le età, allietate dal picnic sull'erba che sarà possibile consumare già nel tardo pomeriggio, con i menù proposti dallo stand presente nell'area delle proiezioni (aperto dalle ore 19) gestito dai volontari, unico modo per sostenere l'iniziativa. Le proiezioni, ad ingresso gratuito, hanno inizio alle ore 21.15.



Domenica 14 agosto arriva al Parco La donna elettrica di Benedikt Erlingson, originale storia di resistenza ecologica ambientata nei paesaggi mozzafiato d'Islanda. La protagonista, Halla, sembra una donna come le altre, ma dietro la routine di ogni giorno nasconde una vita segreta: armata di tutto punto compie spericolate azioni di sabotaggio contro le multinazionali che stanno devastando la sua terra, la splendida Islanda. Quando però una sua vecchia richiesta d'adozione va a buon fine e una bambina si affaccia a sorpresa nella sua vita, Halla dovrà affrontare la sua sfida più grande... Gran finale la sera di Ferragosto (lunedì 15 agosto) con un film per tutta la famiglia, il cartone animato Wonder Park di Dylan Brown con una bambina fantasiosa pronta a creare il luna park dei suoi sogni, un luogo che la aiuterà a superare le difficoltà della crescita in compagnia di straordinari amici animali.



Tiberio CinePicnic è inserito nel programma de La Vela Illuminata, rassegna itinerante cinematografica organizzata da Notorius Rimini Cineclub aps, con il sostegno di Regione Emilia Romagna ed Emilia Romagna Film Commission in collaborazione con il Cinema Tiberio e La Società de Borg aps.