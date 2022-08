San Marino, oltre 25mila presenze per il Festival del Giovani Saperi

Attualità

Repubblica San Marino

| 11:47 - 13 Agosto 2022

Uno degli spettacoli proposti.

Domenica scorsa si è chiusa la 15esima edizione dello SMIAF Festival con oltre 25.000 presenze.

“Un risultato eccezionale, che conferma un trend di visitatori che è cresciuto anno dopo anno – il commento degli organizzatori -. Quella del Festival dei Giovani Saperi è ormai divenuta una famiglia, un punto di ritrovo fisso per tanti artisti, sportivi, musicisti, ma soprattutto giovani. Un network che ha dimostrato di poter fare grandi cose, seppur con budget ristretti rispetto a ciò che l'arte richiede”.



L'appello così dei volontari è rivolto alle Istituzioni alle quali richiedono che lo SMIAF Festival sia ancora di più valorizzato, per poter crescere nella sua parte artistica e nel suo impatto sociale: “Gli esempi positivi in territorio e nei dintorni non mancano, pensiamo ad esempio all’impatto che generano manifestazioni come Artisti in Piazza di Pennabilli e Santarcangelo dei Teatri lì dove sono collocati. Perché la Repubblica di San Marino non può ambire a fare lo stesso?”.



Grazie ai dati ufficiali forniti dall’Ufficio del Turismo, oltre 23.700 le persone che si sono recate nella Repubblica di San Marino con la macchina nelle giornate del 5, 6 e 7 agosto, scegliendo lo SMIAF Festival come destinazione. Da venerdì a domenica sono stati inoltre registrati 12.600 passaggi di andata e ritorno in funivia e sono stati venduti 1.300 biglietti per il trenino: mezzi che hanno permesso alle persone di raggiungere il sito UNESCO per partecipare all’evento, regalando un’esperienza coinvolgente ed emozionante, ricca di fascino.



Sommando i dati, lo SMIAF Festival ha superato il traguardo delle 25 mila presenze nel weekend, andando ben oltre a quello che era il risultato già eccezionale di oltre 20 mila presenze ottenuto nel 2021.



Un totale di oltre 80 appuntamenti tra spettacoli, concerti, mostre e attività sportive, ad accesso completamente gratuito. Oltre 30 formazioni artistiche e o federazioni sportive, di cui 7 per la prima volta a San Marino. Uno staff di 45 persone, tra i quali oltre 35 volontari, per la maggior parte provenienti dal territorio sammarinese ma non solo.