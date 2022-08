Calcio, l'ex Rimini Jeda da bomber a scrittore: 'Ragazzi, per sfondare il talento non basta'

Sport

Rimini

| 14:17 - 13 Agosto 2022

Leo Acori e Capucho Jeda.





E' stato un tuffo nel passato la presentazione del libro ”Jeda - Figlio del grande fiume” sabato mattina Embassy Ristorante & American Bar di Rimini, scritto dall'indimenticato attaccante biancorosso ai tempi della serie B per una stagione e mezza (fu ceduto al Cagliari) ora avviato alla carriera di allenatore: da poco è stato nominato allenatore della Under 17 del Lecco (suo figlio gioca in Primavera).



C'erano mister Acori, Ricchiuti, Cardinale, i medici Cicchetti e Gori, il massaggiatore Lodovichetti, l'ex magazziniere Andrea Fabbri, l'addetto stampa Meluzzi che ha fatto da moderatore durante la presentazione. E poi semplici tifosi e tra gli altri l'ex cestista Morandotti.

“Il mio libro racconta la mia esperienza e vuole essere un esempio per i giovani calciatori, far capire loro che il talento da solo non basta: può arrivare chi ha voglia di arrivare e determinazione superando i vari ostacoli che spuntano lungo il cammino” ha detto Jeda. Il quale ha sottolineato come si debba recuperare nel mondo del pallone la passione che si è smarrita: “L'affetto della piazza di Rimini nei miei confronti mi resterà per sempre nel cuore”. E tra i tanti campioni con cui ha giocato assieme, Jeda non ha dubbi: “Adrian Ricchiuti è stato il compagno di reparto con cui mi sono trovato meglio”.



A questo proposito ricorda misterAcori: “Jeda giocava esterno sinistro, nella vincente trasferta di Bologna pernsai di farlo giocare più vicino a Ricchiuti: vincemmo largamente e da lì la nostra stagione svoltò, aumentarono le nostre possibilità di andare in gol”.

Il tecnico, rimasto legatissimo come tutti a Rimini, continua con l'amarcord: “La squadra era forte, aveva voglia di lavoarre, di andare in ritiro. La nostra forza era la società, il presidente Bellavista: tutti avevamo in testa il traguardo della serie A, nel tempo avremmo potuto raggiungerla, ma la sua scomparsa improvvisa ha fatto svanire il sogno”.

