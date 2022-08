Rimini, ruba borsetta dal lettino, beccato subito dai Carabinieri

Cronaca

Rimini

| 09:59 - 13 Agosto 2022

Immagine di repertorio.

Lascia la borsetta incustodita sul lettino, il ladro ne approfitta ma viene subito beccato dai Carabinieri. I fatti sono accaduti venerdì sera a Rimini nei pressi del porto. Una turista austriaca 22enne, che si trovava insieme ad alcuni amici in spiaggia, ha lasciato incautamente la borsetta sul lettino. Un nordafricano 37enne notando la situazione, ha afferrato la borsa lasciata incustodita e si è allontanato. Purtroppo per lui nelle vicinanze si trovava una pattuglia di Carabinieri della stazione di Rimini - Porto in borghese impegnata proprio in controlli contro i furti. Il 37enne è stato bloccato con ancora la borsetta in mano e portato in caserma. E' stato arrestato per furto e verrà processato per direttissima. La borsa è stata riconsegnata alla giovane turista.