Pennabilli, 'rette asilo aumentate e bimbi disabili svantaggiati'. Opposizione all'attacco

Attualità

Rimini

| 16:15 - 12 Agosto 2022

Foto di repertorio.



Il gruppo di minoranza del comune di Pennabilli, Orizzonte Comune, attacca l'amministrazione comunale in merito al nuovo regolamento sui servizi educativi per l'infanzia, considerato dall'opposizione "non in linea con le politiche regionali che ritengono l’asilo nido un punto di forza del welfare e pertanto sostengono il servizio con cospicue misure". Regolamento che, attacca Orizzonte Comune, disattende "completamente quanto previsto dalla normativa in materia, non prevedendo nessuna priorità di punteggio in favore di bambini disabili e svantaggiati e istituendo delle priorità che non garantiscono pari opportunità di accesso al servizio".



Altra criticità rilevata dall'opposizione riguarda le rette mensili del nido d'infanzia di Pennabilli, "aumentate del 40% nel corso degli ultimi due anni" e senza una diversificazione "in base al reddito", cosa che invece permetterebbe "una contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti".



Inoltre, l'avviso di ammissione al nido d'infanzia è stato pubblicato il 19 luglio 2022, "in notevole ritardo rispetto ai comuni limitrofi". Ritardo che "non favorisce le iscrizioni lasciando le famiglie con l’incertezza sulla possibilità di fruire del servizio fino all’ultimo momento, mettendo in difficoltà l’organizzazione familiare e non consentendo la possibilità di ricerca di soluzioni alternative".



"Non condividiamo - prosegue Orizzonte Comune - che un servizio così importante, sostenuto da cospicui finanziamenti regionali, non solo non venga considerato prioritario dall’attuale amministrazione comunale, ma non si rispettino le fondamentali regole di ammissione, non garantendo pari opportunità alle famiglie dei bambini richiedenti il servizio e non attuando tutte le misure possibili per rendere il servizio accessibile a tutti.



Al contrario, Orizzonte Comune esprime la propria soddisfazione "per le misure attuate dalla Regione Emilia-Romagna nel settore dell’educazione della prima infanzia", ritenendo che "il nido d’infanzia sia un servizio indispensabile per le famiglie in tutto il territorio regionale e fondamentale per evitare lo spopolamento delle aree interne come l'Alta Valmarecchia".