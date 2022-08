Ferragosto di fuoco all'Operà con Baby K e Tananai

Eventi

12 Agosto 2022

Baby K.



Ferragosto di fuoco sul palcoscenico dell'Opera di Riccione che si apre domenica sera (14 agosto) con l'esplosiva esibizione live di Baby K.



Al secolo Claudia Judith Nahum, Baby K è l'unica artista italiana, insieme a Giusy Ferreri, ad aver ottenuto un disco di diamante dalla FIMI grazie al loro singolo "Roma-Bangkok" che ha venduto oltre 500 000 copie nel paese. Il successo è stato tale anche per il relativo video musicale, il primo nella storia della musica italiana ad aver raggiunto le 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, ottenendo di conseguenza la Vevo Certified. La cantante annovera inoltre il primato del miliardo di visualizzazioni sul suo canale YouTube.



Nata a Singapore e cresciuta a Londra, Baby K ha accumulato numerosi successi nella sua notevole carriera passando dal rap di nicchia e underground alle esplosive hit estive.



Nel giugno scorso Baby K ha inaugurato l'inedita collaborazione con il cantautore pop Mika, nonché conduttore dell'Eurovision Song Contest 2022 di Torino. Dall'incontro è nata una super hit estiva "Bolero" un singolo che strizza l'occhio a sfumature synthwave anni 80 in un mondo esotico. Prodotto da Dardust e scritto da Baby K e Mika insieme a Fulminacci e Jacopo Ettorre, il brano racconta la nostalgia dei bei momenti condivisi con un'altra persona.



Sulla spiaggia dell'Opera di Riccione Baby K offrirà ai presenti un nutrito assaggio dei suoi più grandi successi in una esibizione live spettacolare che sarà ricordata negli annali della storia della città.



La lunga notte di Ferragosto, il 15 agosto, vedrà all'Opera di Riccione l'esibizione live di Tananai uno dei protagonisti musicali indiscussi dell'estate 2022.



Tananai, nome d'arte di Alberto Cotta Ramusino, ha partecipato con "Sesso occasionale" a Sanremo 2022, un brano che ha conquistando l'ultima posizione al Festival ma che ha avuto un grande successo di critica e pubblico tanto che dopo qualche settimana la Top 50 di Spotify lo ha premiato con la prima posizione.



Nel marzo scorso Tananai ha pubblicato un altro grande successo "Baby Goddamn" che insieme a "Sesso occasionale" è stato certificato disco d'oro e in seguito disco di platino.



A giugno l'artista è uscito con "La dolce vita" il tormentone estivo con Fedez e Mara Sattei che ha raggiunto la vetta della classifica dei singoli più venduti in Italia ed è stato certificato disco d'oro dopo tre settimane.



"Pasta" è l'ultimo singolo scritto composto e prodotto interamente da Tananai in cui emerge l'anima più elettronica dell'artista, uno sfogo musicale e ritmico che invita a lasciare l'ansia e le preoccupazioni della quotidianità per ballare e scaricare la tensione, un brano dove riprende le sonorità dell'inizio della sua carriera musicale in cui era noto con il nome Not for Us.



Una due giorni di grande divertimento da trascorrere a Ferragosto con musica live e spettacoli sulla spiaggia dell'Opera beach club di Riccione diretta da Alessio Forgetta e dalla sua crew artistica che vanta la storia di ieri e di oggi dei locali e discoteche più cool italiane.



Le serate all'Opera di Riccione avranno inizio alle ore 21 nell'area dinner con i dj set, alle ore 24 si terranno i concerti live e al termine dei quali le serate proseguiranno con i dj set fino a tarda notte.