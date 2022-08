Legalità e sicurezza sul lavoro, firmato patto tra le istituzioni

Attualità

Rimini

| 15:07 - 12 Agosto 2022

L'assessore Bragagni firma il patto.



Al termine di un lavoro di alcuni mesi, nell'ambito del percorso attuativo del Patto provinciale per il Lavoro e per il Clima (PLC), e dopo l'approvazione all'unanimità del Consiglio provinciale lo scorso 28 luglio, ​ieri​ (giovedì 11 agosto), nel Giardino del PART di Rimini, ​è stato​ presentato e sottoscritto il Patto per la promozione della legalità, della sicurezza e della qualità del lavoro negli appalti di lavori della provincia di Rimini.



Erano ​presenti il presidente della Provincia Riziero Santi,​ l'assessore alla legalità del Comune di Rimini, Francesco Bragagni,​ il consigliere provinciale delegato a Sicurezza e Legalità Giuliano Zamagni e i​ sindaci e ammininistatori dei 27 comuni aderenti, i ​rappresentanti dei sindacati e delle categorie firmatari. La presentazione del Patto ​è stata ​affidata al dirigente della Provincia, Ivan Cecchini​.​



In cosa consiste il patto