Volley B2 femminile, il libero Matilde Stefanini nella rosa del Riccione

Sport

Riccione

| 14:49 - 12 Agosto 2022

Matilde Stefanini.

Si completa con Matilde Stefanini il reparto liberi della formazione di B2 femminile della Lasersoft Riccione Volley. La giovane atleta, classe 2004, ha colto al volo l'occasione che la società di pallavolo della Perla Verde le ha offerto.

I suoi inizi sono nel settore giovanile della Polisportiva Stella, il primo esordio nel campionato regionale di serie D è con Athena Rimini, per poi tornare alla Stella dove nell’ultima stagione ha disputato il campionato di serie C.



Queste le parole di Matilde: “Sarà il primo anno che affronterò una categoria di questo livello. Contenta di aver ricevuto la proposta di Riccione e poter affrontare questa nuova avventura in un campionato Nazionale. Sono pronta a mettermi in gioco e dare il massimo per la squadra".